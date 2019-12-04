Ульяновск, , 10:41 — REGNUM Ленинский мемориал Ульяновской области будет сотрудничать с Музеем рабочих Дании и совместно заниматься научными исследованиями о деятельности Владимира Ленина, европейского рабочего движения. Договоренность об этом достигнута в ходе рабочей поездки в Данию губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Музеи Ульяновской области и Дании организуют совместные выставочные и академические проекты. Первые крупные мероприятия состоятся в 2020 году: датский музей присоединится к мероприятиям, которые пройдут в регионе к 150-летию Владимира Ленина. В частности, состоится международная научно-практическая конференция, посвящённая жизни и деятельности вождя мирового пролетариата, на которой также будут обсуждены вопросы музеефикации.

В рамках обмена выставками Ленинский мемориал предоставит экспозицию о жизни и деятельности советского вождя, а в 2021 году музей Дании представит ульяновцам выставку об истории рабочего движения в начале ХХ века. Также учреждения культуры будут сообща вести научные исследования о жизни и деятельности Владимира Ленина и европейского рабочего движения, проводить конференции и семинары.

Отметим, Ульяновский драматический театр регулярно ездит в Копенгаген с гастролями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из федерального бюджета выделяется 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт Ленинского мемориала, который представляет собой комплекс зданий и сооружений, созданный в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина. Кроме того, в регионе к 150-летию со дня рождения Ленина, которое будет отмечаться в 2020 году, отремонтируют советские архитектурные памятники.

Напомним, Ульяновск (ранее Симбирск) является родиной Владимира Ленина (Ульянова).

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