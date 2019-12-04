Москва, 4 декабря 2019, 08:04 — REGNUM Актёр Дмитрий Певцов, используя грим и образ Иосифа Виссарионовича Сталина, ответил на слова телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами» а также на его утверждение, что «примерно десять процентов населения Земли рождаются с гомосексуальными наклонностями». Соответствующее видео опубликовано в Instagram актера.
Актёр напомнил, что слово «мракобесие» значит: враждебное отношение к науке, прогрессу и просвещению и сделал вывод, что для Познера гомосексуализм, убийство детей в утробе, однополые браки — это наука, просвещение и прогресс.
Певцов выразил сомнения в правдивости высказывания телеведущего по поводу 10% гомосексуалистов от рождения и в том, что это является нормой.
Также Певцов припомнил Познеру его признание в ощущении себя чужим в России, и призвал Владимира уехать во Францию.