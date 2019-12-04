Москва, , 08:04 — REGNUM Актёр Дмитрий Певцов, используя грим и образ Иосифа Виссарионовича Сталина, ответил на слова телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами» а также на его утверждение, что «примерно десять процентов населения Земли рождаются с гомосексуальными наклонностями». Соответствующее видео опубликовано в Instagram актера.

С интонациями Отца народов Певцов заявил: «Владимир Познер, 1934 года рождения, с 1967-го — член КПСС, в 1970 году — секретарь парткома Гостелерадио. Как старший товарищ, я вынужден сделать тебе некоторые замечания. В своей странице Instagram ты написал несколько странных вещей».

Актёр напомнил, что слово «мракобесие» значит: враждебное отношение к науке, прогрессу и просвещению и сделал вывод, что для Познера гомосексуализм, убийство детей в утробе, однополые браки — это наука, просвещение и прогресс.

Певцов выразил сомнения в правдивости высказывания телеведущего по поводу 10% гомосексуалистов от рождения и в том, что это является нормой.

«Дорогой Володя, если бы это было нормой, тебя бы не было на свете», — сказал актёр.

Также Певцов припомнил Познеру его признание в ощущении себя чужим в России, и призвал Владимира уехать во Францию.