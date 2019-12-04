Париж, , 03:07 — REGNUM Картина «Толстое дерево» (Te Bourao II) знаменитого французского художника Поля Гогена, написанная им в 1897 году во время пребывания на Таити была продана за 9,5 млн евро ($10,5 млн) на аукционе в Париже. Об этом 4 декабря сообщает аукционный дом Artcurial на своей странице в Twitter.

«Таитянский шедевр Te Bourao II Поля Гогена, созданный в 1897 году, был продан на Artcurial за €9,5 млн / $10,5 млн, включая премию! Куплена международным коллекционером, который заявляет, что картина останется во Франции», — говорится в сообщении.

«Толстое дерево» входит в таитянский цикл работ художника, состоящий из девяти картин, впервые представленных в Париже в 1898 году. Эта единственная из цикла работа, которая хранится не в ведущих музеях мира (как остальные работы), а в частной коллекции.

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