Лондон, , 23:43 — REGNUM Мужчина впервые за 35 лет украсил собой обложку январского номера британской версии журнала для женщин Cosmopoliten. Об этом 3 декабря сообщает издание Time.

Честь сняться для обложки популярного журнала выпала парикмахеру для собак, телеведущему и звезде реалити-шоу Queer Eye, которое выходит на Netflix, Джонатану Ван Нессу. Как пояснила главный редактор Cosmopolitan UK Клэр Ходжсон, такой выбор был сделан потому, что Ван Несс принимает себя таким как есть и при этом является добрым и смелым человеком, а такие качества всегда находят отклик у читателей.

Ван Несс предстал перед читателями женского глянца с чёрной бородой, одетый в пышное персиковое платье и спортивные кроссовки. Герой январского номера не впервые примеряет на себя подобный образ. Он достаточно часто и раньше появлялся на публике, в том числе во время различных телепередач, в женских платьях.

В последний раз мужчина появлялся на обложке журнала в 1984 году. Тогда героем номера Cosmopoliten стал певец Бой Джордж.

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