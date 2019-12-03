Нью-Йорк, США, , 22:45 — REGNUM Компания Netflix записала в свою аудиторию ещё 300 млн домохозяйств. Об этом 2 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на отчет аналитической компании Ampere Analysis.

Потоковому сервису удалось сделать это благодаря заключениям сделок с такими компаниями как Sky и CanalPlus. Издание отмечает, что в результате Netflix получил доступ к почти половине всех подписчиков платных телеканалов за пределами Китая. По мнению автора статьи это говорит о том, что стратегия компании по сотрудничеству с платными телеканалами вполне успешна.

Напомним, собственная текущая абонентская база Netflix составляет около 158 млн человек (что почти вдвое меньше вышеназванных цифр). В 2019 году потоковый сервис заключил уже 15 соглашений с крупными международными операторами платного телевидения.

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