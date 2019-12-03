Лондон, , 22:27 — REGNUM В сеть выложили новый постер будущего фильма «Не время умирать» про Джеймса Бонда, на котором изображён Рами Малек. Изображение было опубликовано 3 декабря на портале Digital Spy.

https://twitter.com/DIYFilms/status/1201889934837198848

Актёр запечатлён в образе главного антагониста (уже известно, что его зовут Сафин), он одет в длинное тёмно-синее пальто. Кроме того, создатели картины опубликовали постеры с Дэниэлом Крэйгом в образе Агента 007 и Беном Уишоу (Q).

Напомним, в ближайшие дни продюсеры картины должны выпустить полноценный трейлер «Не время умирать». 25-ю картину про Джеймса Бонда снял режиссёр Кэри Фукунага («Безродные звери», «Маньяк», «Без имени»).

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