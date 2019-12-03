Нью-Йорк, США, , 22:14 — REGNUM Шотландский актёр Рори Макканн, известный зрителям по сериалу «Игра престолов» по роли Сандора Клигана (Пса), во время производства восьмого сезона пострадал из-за сценаристов. Об этом 3 декабря сообщил портал Digital Spy.

Актриса Мэйси Уильямс рассказала журналистам: в сценарии было сказано, что в какой-то момент Пёс должен будет оказаться раздетым по пояс. Из-за этого Макканну пришлось сесть на «сумасшедшую диету».

«Он бросил пить, и любой, кто знает Рори, знает, что это большое дело. Он бросил курить, и он был по-настоящему сварливым, потому что ел только вареные яйца и курицу», — рассказала Уильямс журналистам.

Актриса добавила, что когда дело дошло до съёмок, создатели сериала посмотрели на небо и сказали: «Что-то немного холодно», после чего попросили актёра не снимать рубашку.

Сам Рори Макканн прокомментировал это следующим образом: «С тех пор я никогда не был в спортзале, и это правда».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фанаты «Игры престолов» с негодованием встретили новость о выходе восьмого сезона шоу на Blu-ray. Многие из них заявили, что их интересуют лишь с первого по шестой сезоны сериала, а остальные им не нужны.

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