Москва, , 22:11 — REGNUM Известный продюсер Яна Рудковская организовала модный показ с участием детей знаменитостей. Об этом сообщает People Talk.

Во время дефиле были продемонстрированы образы, созданные известными брендами: Armani, Gucci, Dolce & Gabbana, Dior. Популярность марки приобрели среди взрослых, но это не мешает им шить специально для детей.

В шоу приняли участие сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина, повзрослевшие дети Филиппа Киркорова, сын Александра Плющенко, дочь Татьяны Навки и многие другие. В своем блоге Яна Рудковская поделилась впечатлениями от показа, сказав, что во время олимпийской подготовки её муж и Татьяна Навка даже не могли подумать, что когда-то их дети будут вместе проводить время и дружить.