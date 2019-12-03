Москва, , 21:55 — REGNUM Популярный отечественная марка одежды 12storeez выпустила вторую часть новогодней коллекции. Об этом сообщает Buro 24/7.

Любимый всеми с детства праздник — это время настоящих чудес каждый день, поэтому центральной темой коллекции стали наши повседневные приключения. Вещи, созданные маркой, можно носить и в будние дни, и во время празднования важных дат. Линия состоит из самых разных костюмов: жакеты с открытыми плечами и приталенные; юбки различной длины и самой сложной формы.

Марина Голомаздина, одна из основательниц марки рассказала: «То, что делает нас по-настоящему сильными и счастливыми — это высокое качество жизни: отношений, впечатлений, дела, которому мы посвящаем свое время. Одежда тоже играет роль: когда вещь действительно ваша, не имеет значения, какой ярлычок на нее нашит, небольшой нишевой марки или трансконтинентального бренда. Важно, что эта вещь помогает вам быть такими же гармоничными внешне, какими вы являетесь внутри. Именно такой мы задумывали нашу новогоднюю коллекцию»