Москва, , 21:53 — REGNUM 13 декабря в Москве Музей АРТ4 представляет ПЕРКИННАЛЕ — групповой проект, созданный молодым, но уже известным художником Вовой Перкиным. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал художника.

Как отмечают искусствоведы, Перкин известен своими яркими живописными работами. В этот раз художник приглашает «увидеть краски окружающего мира глазами младенца, появившегося на свет прямиком в садах Николы Теслы».

Экспозиция проекта заняла все залы музея, а приняли участие в ПЕРКИНАЛЕ художники разных поколений: Андрей Бартенев, Сергей Борисов, Виктор Гоппе, Гена Жук, Дима Маконда, Маратка, Вова Перкин, Лиза Плакса, Дима Рае, Серёжа Фили.