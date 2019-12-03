Москва, , 21:50 — REGNUM Замглавы МИД РФ Сергей Рябков признался в том, что в его музыкальной коллекции находится более 10 тысяч треков. Об этом он рассказал в интервью ПИР-Центру.

«Там всё: инди‑ и альтернативный рок, этника (от японской до африканской), музыка эпохи Возрождения и Барокко, рэп», — сказал Рябков.

При этом он подчеркнул, что в своём выборе руководствуется смыслом текста песни и её гармонией — например, он может послушать «дубовый рэп», но с двумя-тремя «небанальными аккордами».

Рябков также рассказал, что любит включать случайный порядок песен, и таким образом сперва у него может звучать песня Aerosmith, затем — «Мельницы», а после — Монеточки и Oxxxymiron.