Москва, , 21:40 — REGNUM В российский прокат всё-таки выйдет фантастический фильм «Сквозь снег» (Snowpiercer) южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо. Об этом 3 декабря сообщил портал Ovideo.

Картину начнут показывать в кинотеатрах 16 января 2020 года, в качестве дистрибьютора выступит компания «ПРОвзгляд». Издание отмечает, что переговоры по поводу проката фильма начались во время кинофестиваля American Film Market, который прошёл в Санта-Монике (Калифорния, США) с 6 по 13 ноября 2019 года, и завершились в конце ноября.

Сюжет картины рассказывает о происходящем на гигантском поезде, который безостановочно едет по трансевразийской магистрали в 2031 году, после того, как Землю постигла техногенная катастрофа, превратившая поверхность планеты в бесконечное пространство снега и льда. В центре повествования находится человек, в какой-то момент пожелавший восстановить справедливость.

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