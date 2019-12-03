Лос-Анджелес, США, , 21:25 — REGNUM Режиссёр Мартин Скорсезе обратился к поклонникам и пользователям Netflix с советом. Об этом 3 деабря сообщил портал Cinema Blend.

Когда кинематографиста спросили о том, как он относится к тому, что его новая картина вышла на потоковом сервисе, Скорсезе предложил будущим зрителям не смотреть этот и другие его фильмы на экранах смартфонов.

«Пожалуйста, пожалуйста, не смотрите его на смартфоне, пожалуйста», — сказал режиссёр, предположив, что, может быть, для такого просмотра подойдёт «большой iPad».

Напомним, Netflix выложил фильм «Ирландец» на своём сайте 27 ноября 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователи сервиса разделились во мнениях по поводу его оценки. Часть из них назвала 3,5-часовую картину «скучной», а другая часть обвинила оппонентов в том, что они слишком привыкли к кинокомиксам.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ирландец» Мартина Скорсезе разделил пользователей Netflix на два лагеря