Санкт-Петербург, , 21:17 — REGNUM В издательстве «Петербургское востоковедение» увидела свет первая научная биография Вольдемара Каземировича Шилейко (1891−1930), известного ассириолога, поэта и мужа Анны Ахматовой. Об этом сообщает сайт издательства.

За годы научного творчества Шилейко удалось осуществить ряд важных начинаний: от системной публикации клинописных текстов до ряда исследований по ассирийской хронологии и религиозной культуре.

Для создания биографического исследования авторами были изучены архивные материалы, хранящиеся в СПбФ АРАН, ОР РНБ, ИИМК РАН, СПбГУ, РО ИРЛИ, Эрмитаже, ГМИИ им. Пушкина, городском архиве Вильнюса и архиве Йельского университета.