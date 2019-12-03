Нью-Йорк, США, , 21:14 — REGNUM Ирландский актёр Эйдан Тёрнер, знакомый зрителям по сериалу «Полдарк», снимется в предстоящем сериале Sony про Леонардо да Винчи. Об этом 3 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Создание шоу будут заниматься Фрэнк Спотниц, знакомый зрителям по работе над сериалом «Человек в высоком замке» и Стив Томпсон («Шерлок»). Шоу про Леонардо да Винчи будет состоять из восьми эпизодов, Тёрнер исполнит главную роль. Отмечается, что съемки стартовали 2 декабря 2019 года.

Эйдан Тёрнер также снимался в сериале «Быть человеком» и фильмах «И никого не стало» и «Хоббит: Нежданное путешествие». Фрэнк Спотниц ранее также работал над созданием шоу «Секретные материалы».

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