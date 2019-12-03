Сиэтл, США, , 21:10 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Amazon Prime Video объявило о том, что сериал «Они» расширил актерский состав. К команде присоединились Брук Смит, известный по «Молчание ягнят», «Интрестеллар», «Человек, которого не было», «Ангелы с железными зубами» и «День труда», Аника Нони Роуз, знакомая зрителям по картинам «Третья смена», «Хорошая жена», «Корни» и «Власть в ночном городе», П. Дж. Бирн, снявшийся в «Зелена книга» и «Волк с Уолл-стрит», Малкольм М. Мейс, сыгравший в «Левша», «Снегопад» и «Бунтарка», и Джеремайя Брикетт.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, хорор является ремейком одноименного культового сериала 1954 года и повествует об обычной американской семье, решившей переехать из холодной Северной Каролины в солнечный и гостеприимный Лос-Анджелес. Они покупают замечательный дом в отличном районе города. Все идет хорошо до тех пор, пока на них не открывают охоту сверхъестественные силы, уже долгое время пребывающие в их новом жилище.

В качестве шоураннеров выступил Марвин Сэффорд, работавший над «Остановки F» и «Джек и Джилл». Команду исполнительных продюсеров возглавила обладательница премии телеканала MTV Лина Уэйте, участвовавшая в создании картин «Кости», «Чи», «Мастер на все руки» и «Кости», и Рой Ли, благодаря которому свет увидел «Дом у озера», «Звонок», «Доктор Сон», «Незваные» и «Изгоняющий дьявола».