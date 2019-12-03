Лос-Анджелес, США, , 21:00 — REGNUM 29 ноября 2019 года американский хип-хоп исполнитель Трэвис Скотт в своем твиттере анонсировал выход нового альбома. Как сообщается, новая пластинка получил название «Jack Boys» и выйдет в декабре 2019 года. Точной даты исполнитель пока не называет.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в записи пластинки также примут участие Шек Уэс, Дон Толивер, DJ Chase B и другие. Отметим, что альбом станет первым релизом на собственном лейбле артиста Cactus Jack.

В той же записи исполнитель объявил о выпуске его новой коллекции одежды, которая будет доступна фанатам на официальном сайте.

Напомним, что предыдущий студийный альбом исполнителя вышел в 2018 году и получил название «Astroworld». Он получил широкую известность, а также положительные отзывы критиков.