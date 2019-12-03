Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Фанаты вселенной «Звёздных войн» выдвинули теорию по поводу загадки малыша Йоды из сериала «Мандалорец». Об этом 3 декабря сообщил портал Screen Rant.

Они предположили, что малыш, которого нашел герой Педро Паскаля является последним представителем вида этих существ. Ранее уже было известно, что это очень редкая раса, о которой есть очень мало информации, обладающая невероятной чувствительностью к силе. Поклонники франшизы предполагают, что «Мандалорец» может пролить свет на тайны, связанные с ней.

Напомним, кроме мастера Йоды в произведениях по вселенной звёздных войн появлялся лишь один представитель этого вида — Йаддль. А единственная самка была показана в была показана в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».

Читайте ранее в этом сюжете: В фильме «Скайуокер. Восход» появятся два персонажа из мультсериала