Москва, , 20:59 — REGNUM На площадке проекта «Россия — Моя история» в Якутске встретили 10-миллионного посетителя. С 2013 года и по сей день под эгидой Патриаршего совета по культуре прошло 7 флагманских экспозиций, каждая из которых стала ежегодным ярким событием культурной повестки ноября и эталоном для многих музейных практик, сообщил журналистам директор Ассоциации исторических парков «Россия-Моя история» Иван Есин.

10-миллионный посетитель Проект «Россия — моя история»

Выставки «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — Моя история. 1945−2017», «Россия, устремленная в будущее» вошли в золотой состав ведущих проектов 2010-х годов и легли в основу мультимедийных музеев новой формации — исторических парков «Россия-Моя история».

За 6 лет развития цикла с учетом выездных и передвижных выставок, а также открытых исторический парков Патриаршим советом по культуре в партнерстве с различными культурными организациями было создано в общей сложности 44 масштабных проекта, аудитория которых измеряется миллионами посетителей.

Экспозиция «Сокровища музеев России» ознаменовала собой успешную смену формата с мультимедийного на живописный, а следующая за ней выставка «Память поколений», посвященная теме: «Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в этом году подняла цифру общей посещаемости цикла до отметки 10 000 000 посетителей.

«С момента запуска первой выставки Романовы в Центральном Манеже прошло 6 лет. Ее успех мотивировал нас не останавливаться на достигнутом. С тех пор ежегодно в ноябре под эгидой Патриаршего совета по культуре мы презентовали наши новые проекты, которые сначала выросли в постоянную экспозицию «Россия-Моя история» в Москве, а сейчас стали неотъемлемой частью 20 городов нашей страны. Команда проекта «Россия-Моя история» никогда не боялась экспериментировать с форматами. Мы рассказывали историю как языком мультимедиа, так и языком живописи. Главный критерий — донести до людей нашу историю так, чтобы она нашла отклик в сердцах людей во всех уголках страны. Показатель в 10 миллионов посетителей говорит о том, что нашим соотечественникам важно и интересно узнавать свою историю и мы движемся в правильном направлении» — заявил Иван Есин.

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