Вашингтон, , 20:48 — REGNUM В предстоящем сериале «Ведьмак» компании Netflix не будут показаны все события, произошедшие в первой книге цикла одноимённых романов Анджея Сапковского. Об этом 3 декабря сообщил портал Screen Rant.

Продюсер сериала Томаш Багиньский сказал, что создатели шоу «очень, очень тщательно выбирают, какие истории они хотят рассказать». Он также отметил, что шоураннер Лорен Хиссрич проделала «большую работу» в этом направлении.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сериале «Ведьмак» появится «поддельная» Цири. Роль Лже-Цириллы исполнит актриса Виола Преттеджон. Первый эпизод шоу Netflix выложит на своей платформе 20 декабря 2019 года.

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