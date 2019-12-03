Москва, , 20:37 — REGNUM 3 декабря в московском Дарвиновском музее открылась выставка «Песнь холода» — собрание арктических снимков фотохудожника Сергея Анисимова.

Как отмечают организаторы, много лет фотограф посвятил съёмкам северных районов нашей планеты, таких как острова Белый, Шпицберген, Врангеля, Земли Франца-Иосифа, а также Гренландии, Канады, Исландии, Норвегии, Финляндии.

Однако, больше всего автор любит снимать родной Ямал. В экспозиции представлены не только пейзажи, но и портреты коренных жителей Севера, а также картины их быта. Особое место в творчестве фотографа занимают фотографии животных в дикой природе.

Сергей Анисимов — член Русского географического общества, Союза Фотохудожников России, участник более 600 выставок в 74 странах мира и организатор международного фотоконкурса Global Arctic Awards.