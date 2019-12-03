Лос-Анджелес, США, , 20:36 — REGNUM Телеканал CW выпустил новый трейлер предстоящего кроссовер-сериала «Кризис на бесконечных землях». Ролик был опубликован 3 декабря на YouTube-канале Marc Guggenheim.

Первый эпизод шоу выйдет в эфир 8 декабря 2019 года. В новом шоу соберутся вместе такие супергерои, как Флэш, Зелёная Стрела, Супергёрл, Супермен, Бэтвумен и другие.

Первая информация о возможном создании подобного кроссовера появилась ещё в 2014 году, когда вышел пилотный эпизод «Флэша». «Космическая» сюжетная линия стартовала во время выхода шоу «Иные миры» (первый эпизод сериала The CW показал 9 декабря 2019 года).

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