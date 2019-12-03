Нью-Йорк, США, , 20:33 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании SyFyобъявило о том, что премьера пятого сезона сериала «Волшебники» состоится 15 января 2020 года. Фантастическая драма рассказывает историю группы молодых людей, проживающих в Нью-Йорке. Друзья ведут обычную жизнь двадцатилетних, пока не решают забавы ради заняться изучением магических искусств. Очень скоро они узнают, что то, о чем они читали в детстве, на самом деле существует и таит в себе много интересного и иногда даже не совсем безопасного.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Джейсон Ральф, известный по «Сплетница», «Хорошая жена», «Однажды ночью», «Жизнь как шоу» и «В поиске», Стелла Маив, знакомая зрителям по картинам «Ранэвэйс», «Трансамерика», «Везунчик» и «Доктор Хаус», Хейл Эйплмен, снявшийся в «Рядовой Ромео» и «Педро», Арджун Гупта, сыгравший в «Как избежать наказания за убийство», «Грань» и «Области тьмы», и Саммер Бишил.

В качестве шоураннеров выступили Сера Гэмбл, работавшая над сериалами «Сверхъестественное» и «Водолей», и Леа Фонг. Команду исполнительных продюсеров возглавил Майкл Лондон, участвовавший в создании картин «Дом из песка и тумана», «Трамбо», «Посетитель» и «Иллюзионист». Режиссерами стали Крис Фишер, Джеймс Л. Конуэй и Джон Скотт.