Нью-Йорк, США, , 20:17 — REGNUM В Нью-Йорке с по 13 декабря 2019 года пройдет второй фестиваль «Неделя российского кино». Об этом ИА REGNUM 3 декабря сообщила пресс-служба компании «Экспоконтент».

В качестве оргаинзаторов выступят киностудия «РОК» и некоммерческий фонд «Фестиваль «Вишневый сад». В конкурсную программу кинофестиваля вошли 18 российских картин, показы пройдут на различных площадках Нью-Йорка, а именно: в Школе визуальных искусств, расположенной в центре Манхеттена, Линкольн-центре и бродвейской площадке Симфони Спейс (Symphony Space).

Отмечается, что кроме этого показы картин пройдут в других городах США: Бостоне, Чикаго, Денвере, Сиэтле, Сан-Франциско и Вашингтоне. В качестве гостей и участников фестиваля выступят Александр Петров, Таисия Вилкова, Алексей Гуськов, Стася Милославская, Владимир Хотиненко, Александр Горчилин и другие.

Поддержку проекту оказывает Министерство Культуры Российской Федерации и New York Cultural Department. Основателем «Недели российского кино» является российский кинорежиссёр Алексей Учитель.

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