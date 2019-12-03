Москва, , 19:20 — REGNUM В Москве, в Центральном доме кино, начал работу фестиваль «100 лет корейского кино», показ картин пройдёт до 6 декабря. Об этом пишет журнал Искусство кино.

27 октября 2019 года корейскому кино исполнилось 100 лет. За это время национальный кинематограф прошел путь от постановок в корейском народном стиле до триумфа «Паразитов» Пон Чжун Хо на 72-м Каннском кинофестивале. Зрителям будет представлены такие картины, как «Олдбой» Пак Чхан Ука, «Выход» Ли Сын Гана, «Солендже» Лим Гвон Тхэка, «Король и шут» Ли Джун Ика и «Поэзия» Ли Чхан Дона.

Цикл показов организуется Культурным центром посольства Республики Корея в РФ совместно с Международным отделом Союза кинематографистов РФ. Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.