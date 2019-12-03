Нью-Йорк, США, , 19:16 — REGNUM Американский певец, обладатель «Грэмми», Ленни Кравиц совместно с гайано-американским исполнителем Saint Jhn выпустил новый клип, который получил название Borders.

Напомним, что рэпер Saint Jhs наиболее известен благодаря своему треку Roses.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в черно-белом клипе снялись сами исполнители. Эта песня вошла во второй студийный альбом Saint Jhs, который вышел в августе и получил название Ghetto Lenny’s Love Songs.

Предыдущий альбом исполнителя вышел в марте 2018 года и называется Collection One. В свою очередь последний альбом Ленни Кравица также вышел в 2018 году и получил название Raise Vibration.