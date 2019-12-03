Париж, , 19:08 — REGNUM Одна из крупнейших в мире модных корпораций LVMH объявила начало соревнования LVMH Prize, которое проходит среди начинающих дизайнеров. Об этом сообщает Buro 24/7.

Заявку можно подать до 2 февраля, а имена конкурсантов, прошедших первый этап, огласят на Неделе моды в Париже. После отборочного тура, счастливчиков ждут дальнейшие непростые соревнования, однако усилия будут оправданы в лихвой: победитель получит год поддержки от компании LVMH, а также целых 300 000 евро для выстраивания глобальной стратегии развития личного бренда.

Известно, что призеры тоже получат ценные призы: три премии по 10 тысяч евро и одна специальная примия имена Карла Лагерфельда в 150 000 евро. Подать заявку смогут лишь дизайнеры младше 40 лет, создавшие не менее двух уникальных коллекций одежды.