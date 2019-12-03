Москва, , 18:48 — REGNUM 3 декабря 2019 года в московском здании РОСИЗО-ГЦСИ открывается вторая часть масштабной выставки «Гео-метрия в культуре XX—XXI веков. К столетию Баухауса».

Напомним, что в первой части проекта были показаны исторические корни российского и европейского авангарда, связанные с образами геометрии: супрематизм Казимира Малевича, опыты Василия Кандинского, конструктивные поиски советского авангарда и др.

Как отмечают организаторы, во второй части проекта представлены произведения современных художников, которые продолжают традицию геометрической культуры. Среди них работы Ильи Кабакова, Франциско Инфанте-Арана, Владимира Немухина, Эдуарда Штейнберга и многих других.

В экспозицию вошли предметы из коллекции РОСИЗО-ГЦСИ, фондов Дмитрия Пригова и AVC Charity, Музея органической культуры и частных коллекций.