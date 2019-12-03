Варшава, , 18:42 — REGNUM В Варшаве подвели итоги кинофестиваля российского кино «Спутник над Польшей». Призы победителям фестиваля вручили кинообозреватель Анна Татарска и режиссер и сценарист Ольга Хайдас. Об этом пишет интернет-портал ПрофиСинема.

Гран-при фестиваля было присуждено картине «Бык» Бориса Акопова, посвящённый криминальным событиям 1990-х годов. Второй приз фестиваля получил фильм Павла Лунгина «Братство», рассказывающий историю последнего года пребывания советских солдат в Афганистане.

После закрытия фестиваля «Спутник над Польшей» картины фестиваля будут демонстрироваться во многих польских городах до марта 2020 года.