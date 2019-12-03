Москва, , 18:33 — REGNUM В новом Индексе предпринимательских настроений в киноиндустрии показатели оказались даже ниже среднестатистического уровня за последние 10 лет. Эксперты объясняют это переформатированием кинорынка, за переменами на котором не все прокатчики поспевают. Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

Так, в ноябре прокатчики не извлекли ожидаемой прибыли из фильма «Терминатор: Темные судьбы», картина выбыла из десятки лидеров проката уже после трёх недель кинопроката. Также прокатчиков разочаровали результаты хоррора «Доктор Сон» и перезапуска феминистского боевика «Ангелы Чарли».

Правда, в преддверии Нового года возлагаются большие надежды на кассовые успехи в декабре, лидерами проката декабря могут и должны стать «Холодное сердце 2» и последний эпизод «Звёздных войн».