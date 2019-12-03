Москва, , 18:25 — REGNUM В московском Театре имени Евгения Вахтангова наградили лауреатов премии «Звезда театрала». Это, по мнению основателей конкурса журнала «Театрал», самая объективная премия, так как победителей определяют сами зрители с помощью интернет-голосования. Правда, по удивительному совпадению, лидерами всегда являются те же спектакли, которые уже отмечены профессиональным сообществом и критиками.

Спектакли разделены на две категории — большая и малая форма. В первой зрители признали лучшей постановкой «Макбет» режиссера Антона Яковлева Театра на Малой Бронной. Во второй — лидером симпатий завзятых любителей театра стал нашумевшая работа Марины Брусникиной в театре «Практика» «Человек из Подольска Сережа очень тупой».

Сомнений что, лучшим режиссером будет признан Кирилл Серебренников не было: его спектакль «Барокко» «Гоголь-центра» весь год «шел на Ура».

Лучшая актриса — Елизавета Боярская (Марины Цветаевой в спектакле «1926» Филармонии имени Шостаковича (Санкт-Петербург), лучший актер — Владимир Машков (Абрама Шварца в «Матросская тишина» Александра Галича в Театре Олега Табакова, где он имеет честь трудится художественным руководителем).