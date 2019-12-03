Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM 3 декабря в Библиотеке «Екатерингофская» пройдет мастер-класс «Тренды 2019−2020, и в чем встречать Новый год». Об этом сообщает портал Theory&Practice.

«В чем новый год встретишь, в том его и проведешь», — именно такие мысли, вероятно, крутятся в голове у всех, кто уже сейчас начал готовиться к одному из самых важных праздников в году. Разобраться во всех модных тенденциях и подобрать подходящий образ самому бывает крайне сложно.

Однако организаторы мероприятия обещают, что во время мастер-класса будут разобраны все самые важные вопросы: мода этого сезона, создание образа под конкретное мероприятия, гармония в силуэте, сочетание элегантности и яркости в одежде. Ведущими будут профессиональные стилисты Динара Урусова и Дарья Козлова.