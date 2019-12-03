Париж, , 17:56 — REGNUM Французская актриса и певица Ванесса Паради представила публике новый двойной альбом, который получил название «Best of & Variations».Как сообщается, на первом из двух дисков представлены главные хиты 30-летней музыкальной карьеры исполнительницы.

Ванесса Паради Georges Biard

По информации российского новостного агентства InterMedia, вторая часть пластинки — это сборник редких произведений Ванессы, а также дуэтов с известными исполнителями, такими как Жанна Моро, Игги Поп, Бен Харпер. Также в нем представлены и каверы, которые ранее не публиковались. Поклонникам будет доступно и коллекционное издание, которое включает в себя и DVD с записью концерта исполнительницы в Париже в 2019 году.

Ванесса также известна своей актерской деятельностью благодаря ролям в фильмах «Элиза», «Один шанс на двоих», «Сердцеед», «Йоганутые», «Иней» и др.

Напомним, что предыдущий альбом артистки вышел в 2018 году, он получил название «Les sources».