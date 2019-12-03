Москва, , 17:51 — REGNUM В Москве прошёл премьерный показ документального 3D-фильма «Каннингем», приуроченный к 100-летию со дня рождения великого американского хореографа из Нью-Йорка Мерса Каннингема. Премьерный показ в Санкт-Петербурге пройдёт 6 декабря. Об этом пишет журнал Искусство кино.

В картину вошли архивные материалы и реконструкции постановок, задуманных хореографом, во многом определившим эстетику современного танца. Режиссёр фильма Алла Ковган снимала картину семь лет в качестве поэтического посвящения великому мастеру, она же представит картину перед московскими зрителями.

Кинокритики сравнивают фильм Аллы Ковган с шедевром танцевального документального фильма, «Пиной» Вима Вендерса, а по зрелищности сравним с «Аватаром» современного танца.