Лос-Анджелес, США, , 17:50 — REGNUM Американский режиссёр из Нью-Йорка Мартин Скорсезе посоветовал зрителям своего нового фильма «Ирландец», вышедшего в конце ноября на стриминговом сервисе Netflix, смотреть картину полностью и на большом экране, в крайнем случае — на iPad. Об этом пишет интернет-портал «ПрофиСинема».

Так Мартин Скорсезе отреагировал на новости о том, что зрители «разбили» картину на мини-сериал из четырёх серий, которые можно смотреть на смартфоне. Режиссёр заявил, что он снимал кино для большого экрана и телевидения, но для экрана мобильных телефонов ещё не снимал. При этом Скорсезе допустил, что когда-нибудь появится востребованность съёмки кино для мобильных телефонов.

Напомним, фильм «Ирландец» был выложен на потоковом сервисе Netflix 27 ноября 2019 года. Стоит отметить, что картина не выходила в широкий прокат, ограниченные показы прошли в кинотеатрах США и Великобритании. Главные роли в ней исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.