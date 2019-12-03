Москва, , 17:46 — REGNUM 3 декабря в Большом зале Московской консерватории состоится грандиозный гала-концерт, посвященный столетию одного из самых прославленных музыкальных вузов страны — Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова. Также в этот день будет отмечаться и 160-леие основоположника музыкального образования в России Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова. На сцену поднимутся исполнители мирового уровня Максим Венгерова, Юрий Башмет, Борис Березовский, Борис Андрианов, Даниил Крамер и другие

В этот же вечер пройдет и церемония вручения наград IV Международной премии в области музыкальной педагогики имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Напомним, что среди выпускников «Ипполитовки» такие знаменитые артисты какЛюдмила Зыкина, Алла Пугачева, Надежда Кадышева, Людмила Рюмина, Екатерина Шаврина, Игорь Матвиенко, Сергей Мазаев, Александр Малинин, Левон Оганезов и Петр Фоменко.