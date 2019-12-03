Судак, Крым, , 20:04 — REGNUM В Крыму разместят лучшие арт-объекты молодых российских художников, дизайнеров и скульптуров. Отбор работ пройдет в рамках конкурса, организованного арт-кластером «Таврида». О старте приема заявок сообщает пресс-служба проекта 3 декабря.

Маски Пресс-служба фестиваля «Таврида»

Идеи участников будут рассматриваться со 2 декабря 2019 года по 10 января 2020. Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо отправить описание арт-объекта с его визуализацией в форме презентации на электронный адрес оргкомитета. С 15 по 20 января на страницах «Тавриды» в соцсетях можно будет проголосовать за лучшие работы; кроме зрительских оценок будут учитываться оценки жюри. Среди критериев отбора — экологичность объектов, оригинальность, художественная ценность.

Человек, смотрящий в море Пресс-служба фестиваля «Таврида»

Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин заявил, что три лучшие работы будут воссозданы в крымском арт-парке: сейчас там находится 20 инсталляций, некоторые из них даже попадают в зарубежные издания, например, в The Guardian.

Маски Пресс-служба фестиваля «Таврида»

Среди состава жюри — известные и авторитетные художники и архитекторы, например, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Маяк Пресс-служба фестиваля «Таврида»

Арт-кластер «Таврида» образовался на базе одноименного всероссийского молодежного форума деятелей культуры и искусств, который в 2019 году проходил в пятый раз. Команда «Тавриды» круглогодично работает с творческими проектами по всей стране.

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