Лос-Анджелес, США, , 16:15 — REGNUM В сети появились новые свидетельства того, что компания Disney работает над игровым фильмом по популярному аниме-сериалу «Жемчуг дракона» (Dragon Ball). Об этом 3 декабря сообщил портал We Got This Covered.

На этот раз известный голливудский инсайдер Дэниэл Рихтман дал понять, что он тоже обладает информацией об этом проекте. «Фильм «Жемчуг дракона» наконец возможен!!!», — написал он в одной из своих публикаций в соцсети.

Ранее СМИ сообщили, что «Жемчуг дракона» станет боевиком с большим бюджетом, в котором будут сниматься исключительно актёры из Азии. Ожидается, что роль Сона Гоку (главный герой вселенной) исполнит Луди Лин («Аквамен», «Могучие рейнджеры»).

