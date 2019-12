Вашингтон, , 15:38 — REGNUM В предстоящем фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» появятся известные фанатам персонажи, которые сыграли важную роль в каких-то фильмах франшизы, в том числе анимационных. Об этом 3 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Источники также сообщили, что в их числе будут Асока Тано и Эзра Бриджер, которые появились в анимационном сериале «Звёздные войны». Отмечается: они появятся в кадре не «во плоти», а в виде голосов, которые услышит Рей (Дэйзи Ридли) в тот момент, когда она будет находиться в критической ситуации.

Напомним, российские зрители смогут посмотреть фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» 19 декабря 2019 года. Снял фильм режиссёр Джей Джей Абрамс.

