Лос-Анджелес, США, , 15:24 — REGNUM Актёр Марк Хэмилл поиздевался на актёром Джоном Бойегой, который недавно признался в том, что это его проступок стал причиной возможной утечки в сеть сценария фильма «Скайуокер. Восход». Соответствующую публикацию он разместил 3 декабря на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/HamillHimself/status/1201598933744660480

«Сын, я только что опубликовал это, чтобы отвлечься от истории кое-кого, кто ушел из квартиры после того, как оставил сценарий «Звёздных войн» под кроватью, — написал Хэмилл, — что за недумок будет делатьтакое?».

Стоит отметить, что актёр сделал это в ответ на пост Бойега, который тот разместил 28 ноября 2019 года, удивившись тому, что Хэмилл опубликовал фотографию, которая была обработана в графическом редакторе.

https://twitter.com/JohnBoyega/status/1200032495120478208

Напомним, оставленный пьяным Бойега сценарий в итоге нашел уборщик, он попытался продать его менее, чем за $150. Более серьёзных утечек удалось избежать благдаря тому, что сотрудник Disney успел его купить.

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