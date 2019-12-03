Вена, , 14:25 — REGNUM В венском музее Альбертина во дворце эрцгерцога Альбрехта проходит выставка одного из основоположников современного абстрактного искусства, австрийского художника Арнульфа Райнера. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Выставка приурочена к 90-летию со дня рождения художника. В центре экспозиции находятся его ранние закрашенные работы и кресты, избранные произведения из серии «Лицевые фарсы» («Face Farces») и не менее впечатляющая серия его «завуалированных картин».

Пять лет назад в музее Альбертина уже проводилась масштабная ретроспектива Райнера в честь 85-летия со дня его рождения.

Выставка продлится до 19 января 2020 года.