Москва, , 13:52 — REGNUM 3 декабря в московском арт-пространстве CUBE Moscow открывается ежегодный проект «Открытки от художников» куратора Веры Погодиной. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал пространства.

Проект «Открытки от художников» появился в 2008 году и первоначально экспонировался в галерее Веры Погодиной. Идея проекта — воскресить жанр, популярный в середине и второй половине ХIХ века, маленьких подарочных работ, которые художники дарили своим близким и друзьям.

За годы своего существования выставка, задуманная как камерное праздничное мероприятие «для своих», преобразилась в масштабные экспозиции музейного уровня, в которых в разное время приняли участие более 100 современных художников.

Проект будет работать 3, 4 и 5 декабря.