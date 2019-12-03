Нью-Йорк, США, , 13:00 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании CBS All Access объявило о том, что началась работа над созданием сериала «Правда и справедливость». Криминальная драма расскажет историю опозорившегося полицейского и измотанного журналиста, которые решают объединиться для того, чтобы раскрывать жестокие преступления и выводить на чистую воду коррумпированных чиновников.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Джо Хэлпин, работавший над «Под прикрытием», «Тайны и ложь», «Полиция Чикаго» и «Гавайи 5.0», Питер М. Ленков, известный по «Разрушитель», «Зятек», «Ее звали Никита», «24 часа» и «Ворон», а также Нил Штраусс, знакомый зрителям по киноленте «Грязь».

Команду исполнительных продюсеров возглавил Дэн Лин, участвовавший в создании картин «Шерлок Холмс», «Охотники на гангстеров», «Оно», «Аладдин», «Вечность», «Смертельное оружие» и «Радиоволна».