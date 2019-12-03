Лос-Анджелес, США, 3 декабря 2019, 15:25 — REGNUM В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
В своём первом сольном фильме Наташа Романова (Скарлет Йохансон) встретится с сестрой Еленой и вернётся «домой», чтобы спасти мир от очередной угрозы. В ролике также показали злодея Таскмастера и супергероя Красного Стража (Дэвид Харбор).
Напомним, фильм «Чёрная вдова» станет прямым продолжением «Первого мстителя: Противостояние». Премьера картины состоится в 2020 году.
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