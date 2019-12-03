Пермь, , 11:52 — REGNUM В Пермской арт-резиденции состоится открытие выставки, приуроченной к 25-летней годовщине создания кафедры живописи в Пермском государственном институте культуры (ПГИК), об этом 3 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Целью экспозиции стало стремление ее организаторов передать систему ценностей академической школы живописи. Здесь свои работы представят выпускники кафедры.

«На выставке будут представлены работы, выполненные студентами, преподавателями и выпускниками за 25 лет существования кафедры. Все эти годы кафедра стремилась следовать принципам первого руководителя кафедры Е.Н.Широкова, утверждавшего, что Прежде всего, надо стать частью современного художественного процесса, но не приспосабливаться к якобы усложнившимся условиям массового потребления», — отмечают в пресс-службе арт-резиденции.

Открытие выставки состоится 5 декабря в 17:00 по местному времени в Пермской арт-резиденции, вход на мероприятие в день открытия — свободный.

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