Нью-Йорк, США, , 11:33 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании HBO объявило о том, что был выпущен трейлер финального эпизода сериала «Силиконовая долина», который выйдет на экраны 8 декабря. Комедия рассказывает о группе программистов и инженеров, работающих над запуском собственных стартапов.

Кроме того, гении разместились в огромного доме местного богатея, которому приходится отдавать 10% прибыли с каждого проекта в качестве арендной платы.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Мартин Старр, известный по «Герой», «Хулиганы и ботаны», «Безумная любовь», «Как я встретил вашу маму» и «Парки и зоны отдыха», Кумэйл Нанджиани, знакомый зрителям по картинам «Любовь — болезнь», «Жизнь, как она есть», «Компаньоны» и «Портландия», Зак Вудс, снявшийся в «Шпион» и «Офис», победитель Каннского фестиваля Мэтт Росс, сыгравший в «12 обезьян», «Без лица» и «Последний отпуск», и Джош Бренер.

В качестве шоураннера выступил Майк Джадж, подаривший миру «Байки из турне» и «Экстракт». Команду исполнительных продюсеров возглавил Алек Берг, участвовавший в создании картин «Евротур», «Умерь свой энтузиазм», «Новенькая» и «Сайнфелд». Работу над сценарием вел Джон Альтшулер. Режиссером стал Джеми Бэббит.