Москва, , 12:09 — REGNUM 3 декабря в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открывается выставка «Томас Гейнсборо». В экспозицию вошло около 100 произведений знаменитого английского мастера Томаса Гейнсборо из 11 ведущих музеев Великобритании, а также из собраний ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственного Эрмитажа. Корреспондент ИА REGNUM побывала на пресс-показе.

Выставка «Томас Гейнсборо» в ГМИИ им. А.С.Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как отмечается в релизе музея, «Творчество Томаса Гейнсборо развивалось в период, когда британская культура переживала возрождение, коснувшееся не только изобразительного искусства, но также театра, музыки и литературы. Именно эпоха Гейнсборо окончательно сформировала английскую школу живописи». Об был непревзойденным мастером и пейзажа и портрета. Другой видный представитель английской живописной школы и прямой конкурент Гейнсборо Джошуа Рейнольдс при виде картин мастера раздраженно замечал: «Чертов виртуоз!»

ГМИИ им. А.С.Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Среди уникальных экспонатов из Великобритании — «Портрет миссис Элизабет Муди с сыновьями, Самюэлем и Томасом», последний пейзаж мастера «Рыночная повозка», а также его работы на стекле, которые редко выставляются за рубежом.

«Снятие с креста»–копия с масштабного полотна Рубенса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Организаторы подчеркивают, что эта экспозиция показывает пути становления и развития художественного стиля Гейнсборо, который претерпел серьезные изменения благодаря знакомству художника с искусством старых европейских мастеров.

Графические работы Томаса Гейнсборо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Государственный музей им.А.С.Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставке будет посвящен ежегодный Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Прогулки с Томасом Гейнсборо», который пройдет в музее с 1 по 23 декабря.