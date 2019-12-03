Москва, 3 декабря 2019, 12:09 — REGNUM 3 декабря в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открывается выставка «Томас Гейнсборо». В экспозицию вошло около 100 произведений знаменитого английского мастера Томаса Гейнсборо из 11 ведущих музеев Великобритании, а также из собраний ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственного Эрмитажа. Корреспондент ИА REGNUM побывала на пресс-показе.

Выставка «Томас Гейнсборо» в ГМИИ им. А.С.Пушкина
Выставка «Томас Гейнсборо» в ГМИИ им. А.С.Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как отмечается в релизе музея, «Творчество Томаса Гейнсборо развивалось в период, когда британская культура переживала возрождение, коснувшееся не только изобразительного искусства, но также театра, музыки и литературы. Именно эпоха Гейнсборо окончательно сформировала английскую школу живописи». Об был непревзойденным мастером и пейзажа и портрета. Другой видный представитель английской живописной школы и прямой конкурент Гейнсборо Джошуа Рейнольдс при виде картин мастера раздраженно замечал: «Чертов виртуоз!»

ГМИИ им. А.С.Пушкина
ГМИИ им. А.С.Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Куратор выставки «Томас Гейнсборо» Анна Познанская
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Презентация выставки «Томас Гейнсборо»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ранние работы Тамаса Гейнсборо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Портрет Питера Дарнелла Милмена, Чарльза Крокатта и Уильяма Кибла на фоне пейзажа», ок. 1750
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ранние работы Тамаса Гейнсборо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ранние работы Тамаса Гейнсборо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Томас Гейнсборо»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Редкая героиня картин художника — дочь Мери
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Среди уникальных экспонатов из Великобритании — «Портрет миссис Элизабет Муди с сыновьями, Самюэлем и Томасом», последний пейзаж мастера «Рыночная повозка», а также его работы на стекле, которые редко выставляются за рубежом.

«Снятие с креста»–копия с масштабного полотна Рубенса
«Снятие с креста»–копия с масштабного полотна Рубенса
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Миссис Элизабет Муди с сыновьями Самуилом и Томасом»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Миссис Элизабет Муди с сыновьями Самуилом и Томасом». Фрагмент
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В Белом зале экспонируются шедевры, относящиеся к периоду расцвета творчества Томаса Гейснборо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В Белом зале на выставке «Томас Гейнсборо»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители у портрета Томаса Хибберта
Выставка «Томас Гейнсборо» в ГМИИ им. А.С.Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Томас Гейнсборо» в ГМИИ им. А.С.Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Повозка запряженная лошадью или двумя лошадьми
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экскурсия по выстаке «Томас Гейнсборо»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
У картины «Померанский шпиц и щенок»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Живопись маслом по стеклу подсвеченная с задней стороны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Графичсекие работы Томаса Гейнсборо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Томас Гейнсборо»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Графические произведения Томаса Гейнсборо на тему лесных пейзажей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Организаторы подчеркивают, что эта экспозиция показывает пути становления и развития художественного стиля Гейнсборо, который претерпел серьезные изменения благодаря знакомству художника с искусством старых европейских мастеров.

Графические работы Томаса Гейнсборо
Графические работы Томаса Гейнсборо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Государственный музей им.А.С.Пушкина
Государственный музей им.А.С.Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставке будет посвящен ежегодный Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Прогулки с Томасом Гейнсборо», который пройдет в музее с 1 по 23 декабря.