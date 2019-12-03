Москва, , 11:02 — REGNUM На СТС 2 декабря вышло продолжение двух известных сериалов «Кухня» и «Отель Элеон».

Картина повествует о бизнесвумен Элеоноре, которая решая отомстить бывшему мужу, покупает гостиницу в Сочи и нанимает на работу шеф-повара Дмитрия Баринова. Раскручивая свое предприятие и приглашая в суперзвезд, главные герои стремятся скрыть убыточность их проекта. Так же в одной из серий в Сочи к Дмитрию Нагиеву приедет Федор Бондарчук с уговорами сняться в новом телевизионном проекте.

По сообщению российской новостной службы «Вокруг ТВ», к зрителям вернутся герои из прошлых частей сериалов: Дмитрий Нагиев, известный по фильмам «Елки Последние», «Все о мужчинах», «Самый лучший день», Дмитрий Назаров, снявшийся в «Штрафбат», «Откровения». «Закон», Елена Ксенофонтова, сыгравшая в «Красная капелла», «Курсанты» и «Хорошие руки».

В качестве создателей сериала выступили Константин Маньковский и Андрей Мухортов, работавшие над сериалом «Психологини». Команду исполнительных продюсеров возглавили Вячеслав Муругов, участвовавший в создании картин «Кухня», «Квест», и Фёдор Бондарчук, благодаря которому вышел сериал «Молодежка». Режиссером стал Евгений Шелякин.