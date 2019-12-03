Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Роберт Паттинсон заявил, что он не считает Бэтмена супергероем. Об этом 3 декабря сообщил портал Screen Rant.

Когда во время обсуждения предстоящего фильма «Бэтмен» журналисты спросили актёра о том, каково играть супергероя он ответил: «Это не считается». Паттинсон пояснил: по его мнению, для того, чтобы быть супергероем нужно обладать магическими способностями. Когда корреспондент указал ему на то, что Бэтмен тоже носит плащ, актёр сказал, что он может дать собеседнику такой же.

Ожидается, что режиссёр Мэтт Ривз начнёт снимать нового «Бэтмена» в январе 2020 года. Премьера фильма запланирована на 25 июня 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Дженнифер Лоуренс хочет сняться в кинокомиксе «Тор: Любовь и гром»