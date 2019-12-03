Лондон, , 11:02 — REGNUM Премьера двенадцатого сезона телесериала «Доктор Кто» состоится 1 января 2020 года. Об этом сообщалось 2 декабря в ролике на YouTube-канале BBC America.

К роли Доктора вернётся британская актриса Джоди Уиттакер. В новом сезоне шоу ей предстоит предотвратить очередной кризис.

Напомним, «Доктор Кто» — это британский научно-фантастический сериал. По сюжету проекта, пришелец по имени Доктор путешествует во времени и пространстве в поисках приключений.

Читайте ранее в этом сюжете: Джиллиан Меркадо дебютирует в сериале «Секс в другом городе: Поколение Q»